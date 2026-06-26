Бастрыкин назвал онлайн-игры идеальной средой для вербовки подростков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что онлайн-игры и их внутренние чаты стали идеальной средой для вовлечения российских подростков в диверсионную и террористическую деятельность. Он сказал это, выступая с лекцией на петербургском Международном молодежном юридическом форуме.

"Крайне коварный метод - использование компьютерных онлайн-игр. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для поиска жертв", - сказал он.

По его словам, в процессе совместного прохождения игровых миссий "завязывается так называемая дружба" между подростком и вербовщиком.

Сначала, отметил Бастрыкин, подростка просят выполнить простые действия - найти координаты военкомата, сфотографировать какие-либо объекты, доставить пакеты к определенному месту.

"Шаг за грань между виртуальным квестом и реальным стирается, а когда подросток выполняет первое, кажущееся невинным задание, он попадет на крючок", - отметил председатель СКР.

После этого вербовщики действуют шантажом, угрозами, в том числе родным ребенка, или наоборот обещаниями денег и славы.

"Ключевой момент: задача вербовщика - снять с подростка моральную ответственность, представить поджог военкомата или диверсию на железной дороге как "акт справедливости", "борьбу с системой", "участие в крутой игре в реальности". Им важно создать иллюзию безнаказанности и значимости", - отметил Бастрыкин.

Он сообщил, что в 2025 году по направленным СК в суды делам о терроризме зафиксирован рост почти в три раза числа подростков, совершивших террористические преступления. Так, в 2024 году было зафиксировано 86 таких случаев, в 2025 году - 239.

По его словам, в первом квартале 2026 года также фиксируется рост террористических преступлений, совершенных несовершеннолетними.