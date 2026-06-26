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Посольство РФ уточнило правила въезда во Вьетнам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российским туристам пока не обязательно заполнять электронную анкету на портале миграционной службы Вьетнама перед поездкой в страну, система работает в тестовом режиме, сообщает посольство РФ во Вьетнаме.

"Система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров (Pre-Arrival Information - PAI), о введении которой сообщалось ранее, в настоящее время функционирует в тестовом режиме. Заполнение соответствующей онлайн-формы с последующим получением QR-кода не является обязательным условием для прохождения процедур пограничного контроля в аэропортах Вьетнама", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, в перспективе передача данных о туристической поездке через систему электронной регистрации станет обязательной.

"Такие меры затронут в первую очередь крупнейшие в стране международные аэропорты городов Ханой, Хошимин, Камрань и о.Фукуок", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что с 22 июня для въезда во Вьетнам через все международные аэропорты страны, включая Нячанг, туристам потребуется заполнить электронную карту прибытия не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Вьетнам
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