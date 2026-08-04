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Вьетнам в 2026 году поставит исторический рекорд по российскому турпотоку

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вьетнам по итогам 2026 года поставит исторический рекорд по российскому турпотоку: он может превысить миллион человек, что на 50% больше показателя допандемийного 2019 года, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В 2019 году во Вьетнаме побывали 646,5 тысяч граждан России, а в январе-июне 2026 года - 742,7 тысячи. В 2019 году была более острая конкуренция между направлениями, выбор у туристов был гораздо шире - и массовая пляжная Европа, и островные карибские направления, и, конечно, другие пляжные направления Юго-Восточной Азии. Тогда туроператоры активно продавали Вьетнам только в зимний сезон, организуя чартеры на Фукуок. Массовым летним направлением с большим количеством чартерных программ страна в то время не была. Сейчас выбор стран для отдыха объективно сузился. Впервые поставлены такие широкие по географии и объемам летние чартерные программы в Дананг и Нячанг", - сказала она "Интерфаксу".

По словам Ломидзе, росту туроптока способствовало и то, что до пандемии россияне редко использовали стыковочные маршруты.

"В 2019 году на стыковочных рейсах во Вьетнам прибыли всего 7% россиян, а в первом квартале 2026 года - уже 33%. Маршруты через безвизовый Китай позволяют сэкономить на перелете. Так что расширившиеся возможности перелета на стыковочных рейсах - это дополнительный и новый источник турпотока на направлении. Все вместе эти факторы позволяют нам говорить о том, что Вьетнам по итогам 2026 года уверенно перешагнет миллионную планку прибытий российских туристов. И если не случится ничего внезапного, будет поставлен исторический рекорд по российскому турпотоку", - подытожила эксперт.

Вьетнам АТОР Майя Ломидзе Китай Нячанг Дананг
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