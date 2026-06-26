Бастрыкин высказался против мягких форм пресечения для обвиняемых в тяжких преступлениях

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин считает, что обвиняемые в совершении тяжких преступлений должны находиться до суда в СИЗО.

"Совершил тяжкое преступление - до суда должен находиться под стражей", - сказал он, читая лекцию на Петербургском международном молодежном юридическом форуме.

По его словам, суды не всегда поддерживают следствие и избирают в отношении задержанных либо домашний арест, либо подписку о невыезде, либо запрет определенных действий.

"Я с этим не согласен", - добавил он.