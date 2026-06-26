Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для родителей за преступления детей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за ужесточение ответственности для родителей, чьи дети совершают определенные виды преступлений.

"Есть административная ответственность за некоторые преступления, совершенные подростками, я думаю, что надо прийти к уголовной" , - сказал он, выступая на петербургском Международном молодежном юридическом форуме. Там его спросили, поддерживает ли введение уголовной ответственности для родителей за некоторые преступления их детей.

"Поддерживаю полностью, пускай отвечают по полной программе родители", - заявил он.