МИД РФ заявил, что вопрос о стратегическом выборе Армении требует ответа как можно скорее

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают, что вопрос о стратегическом выборе Еревана требует ответа как можно скорее, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Представителя внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать высказывания главы армянского правительства "о самороспуске ЕАЭС" и о том, что "организация должна ответить, есть она или нет".

По словам Захаровой, премьер-министр Армении "уводит разговор в сторону".

"Главный вопрос он оставил без ответа. В частности о том, как можно принимать в 2025 году закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", раз за разом утверждать, что будущее Армении в Европе, подписывать в мае 2026 года совместные с ЕС декларации с перечнем конкретных шагов, нацеленных на сближение республики с этим объединением, - и одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС", - отметила представитель МИД РФ.

Как заявила Захарова, "по сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза - лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику".

Захарова напомнила, что в заявлении лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принятом по итогам саммита ЕЭАС в Астане 29 мая, "четко обозначено, что курс Еревана на сближение с ЕС несет существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС" и что лидеры "выразили общую позицию о необходимости скорейшего проведения в республике референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС".