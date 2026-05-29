Армению призвали в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС

Об этом говорится в заявлении президентов РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕАЭС призвали Ереван в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам саммита организации в Астане.

Текст документа опубликован в пятницу на сайте Кремля.