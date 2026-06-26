"Росатом" огласит решение по "русской рулетке" в ГК "Дело" после оформления отказа Шишкарева

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" в ближайшие дни огласит свое окончательное решение по "русской рулетке", исходя из юридически значимых действий партнера по группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Решение примем в ближайшее время, но только после того, как юридически состоится это решение господина Шишкарева", - прокомментировал Лихачев информацию об отказе того выкупить долю "Росатома" в ГК "Дело".

Глава "Росатома" отметил, что речь идет о юридически значимых шагах, которые могут однозначно трактоваться юристами как отказ от покупки.

"Росатом не просто готов - мы всегда говорили, что считаем справедливым любое из двух решений: выкуп Сергеем Николаевичем (Шишкаревым - ИФ) или выкуп нами этой доли", - напомнил Лихачев.

Ранее 26 июня основатель и совладелец ГК "Дело" Шишкарев сообщил, что не будет выкупать долю "Росатома" в рамках "русской рулетки" в ГК "Дело". "Выкупать пакет не буду, - сообщил он. - Доступный с учетом обстоятельств формат сделки не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития группы, а это для меня является безусловным приоритетом. Право определять структуру владения группой переходит к госкорпорации "Росатом".

Сделка между "Росатомом" и Шишкаревым по "русской рулетке" в группе компаний "Дело" должна завершиться до конца июня, сообщал ранее глава "Росатома". Отвечая на вопрос о том, кто будет выкупать долю, Лихачев говорил: "Не знаю, посмотрим. Сейчас решение на стороне Шишкарева". При этом он отмечал, что "Росатом" готов к любому варианту.

Госкорпорация в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте тот официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49%-ю долю в УК "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд рублей, доли Шишкарева (51%) - в 77 млрд рублей.

Для выкупа доли "Росатома" основатель компании был намерен привлечь бридж-кредит в одном из российских банков. Шишкарев также сообщал, что договорился о создании совместного предприятия с госкорпорацией "Ростех" для стратегического управления ГК "Дело" после выхода "Росатома".

На полях ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что госкорпорация рассмотрит условия вхождения в ГК "Дело" после определения взаимоотношений Шишкарева и "Росатома" и принятия решений по процедуре "русской рулетки".