Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело"

Право хода в "русской рулетке" переходит к "Росатому"

Сергей Шишкарев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель и совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев не будет выкупать долю "Росатома" в рамках "русской рулетки" в ГК "Дело".

"Выкупать пакет не буду", - написал он в Telegram.

"Доступный с учетом обстоятельств формат сделки не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития группы, а это для меня является безусловным приоритетом. Право определять структуру владения группой переходит к госкорпорации "Росатом", - объяснил он.

Шишкарев отметил, что совместно с командой была проведена большая работа, рассмотрены различные механизмы финансирования сделки. "Но вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы компаний "Дело".

"Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию, - исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей, бизнеса, в котором сегодня работают тысячи человек", - добавил он.

Сделка между "Росатомом" и Сергеем Шишкаревым по "русской рулетке" в группе компаний "Дело" должна завершиться до конца июня, сообщал глава "Росатома" Алексей Лихачев. Отвечая на вопрос о том, кто будет выкупать долю, Лихачев ответил: "Не знаю, посмотрим. Сейчас решение на стороне Шишкарева". При этом он отмечал, что "Росатом" готов к любому варианту.

"Росатом" в феврале заявил, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49%-ю долю в УК "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд рублей, доли Шишкарева (51%) - в 77 млрд рублей. Для выкупа доли "Росатома" основатель компании был намерен привлечь бридж-кредит в одном из российских банков. Шишкарев также сообщал, что договорился о создании совместного предприятия с госкорпорацией "Ростех" для стратегического управления ГК "Дело" после выхода "Росатома". Рассматривался вариант, что "Ростех" в дальнейшем погасит бридж-кредит.