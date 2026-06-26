Указ о неприменении условия price cap на нефть продлен до конца 2027 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин продлил действие указа "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты", который заканчивал свое действие 30 июня 2026 года, до конца 2027 года, говорится в опубликованном указе.

Указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлевался.

Документ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией потолка (price cap). Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы федерального бюджета от продажи энергоресурсов, сохранив при этом достаточное предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Сами компании и физические лица, заключившие контракты на поставку, обязаны не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о потолке цен. Также они должны обеспечить мониторинг неприменения этого условия вплоть до конечного покупателя.