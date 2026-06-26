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На ЗАЭС сообщили о продолжении атак ВСУ второй день

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали здание цеха электрических сетей Запорожской АЭС, сообщили представители станции в пятницу.

"Второй день подряд ВСУ атакуют подразделения Запорожской АЭС. (...) В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга", - говорится в канале станции в Max.

Представители станции добавили, что пострадавших нет, ведется оценка последствий. Уточняется, что повреждения не являются критичными.

Как сообщалось, в четверг ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС с помощью дрона. Обошлось без пострадавших.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ВСУ ЗАЭС Энергодар
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