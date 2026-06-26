Поиск

Иноагентом признан проект "Эхо"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов три организации и одно лицо.

Иноагентами признаны социолог Елена Конева, проект "Эхо" (ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность юрлица, которое владеет онлайн-радио и сайтом "Эха" - Rаdio Еcho GmbH), медиа-группа "Автономное действие" и общественное движение "Крымская солидарность".

В частности, проекту "Эхо" вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО, создание и распространение контента иноагентов и нежелательных для России организаций, а также взаимодействие с иноагентами.

ООО "Иновещание" исключено из реестра в связи с ликвидацией.

1 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания в России. 3 марта совет директоров медиа-площадки принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта.

Генпрокуратура Минюст Крымская солидарность Елена Конева Эхо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи к вечеру протестировал 2300п

Решение о запрете экспорта ДТ пока не принято, мониторинг продолжится

 Решение о запрете экспорта ДТ пока не принято, мониторинг продолжится

На ЗАЭС сообщили о продолжении атак ВСУ второй день

Путин проведет встречу с Лукашенко в пятницу

Путин назначил экс-губернатора Гладкова послом РФ в Абхазии

 Путин назначил экс-губернатора Гладкова послом РФ в Абхазии

МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию

"Газпром" отмечает рост заявок на перевод автотранспорта на метан

Депозитарная лицензия "Алор+" аннулирована за нарушения антисанкционного регулирования

 Депозитарная лицензия "Алор+" аннулирована за нарушения антисанкционного регулирования

АТОР сообщила о нахождении в Крыму от 150 до 200 тысяч туристов

Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

 Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10119 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2836 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов