Иноагентом признан проект "Эхо"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов три организации и одно лицо.

Иноагентами признаны социолог Елена Конева, проект "Эхо" (ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность юрлица, которое владеет онлайн-радио и сайтом "Эха" - Rаdio Еcho GmbH), медиа-группа "Автономное действие" и общественное движение "Крымская солидарность".

В частности, проекту "Эхо" вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО, создание и распространение контента иноагентов и нежелательных для России организаций, а также взаимодействие с иноагентами.

ООО "Иновещание" исключено из реестра в связи с ликвидацией.

1 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания в России. 3 марта совет директоров медиа-площадки принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта.