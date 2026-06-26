Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о повышении эффективности взаимодействия органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций с Минюстом при осуществлении госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Закон официально опубликован.

В частности, он вводит обязанность органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций предоставлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Кроме этого, с 1 сентября 2026 года закон вводит запрет на распространение социальной рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также устанавливается, что рекламодателями социальной рекламы не могут выступать физические и юридические лица, включенные в реестр иноагентов.