Закон об усилении контроля за иноагентами одобрен Советом Федерации

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении эффективности взаимодействия органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций с Минюстом России при осуществлении госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В частности, устанавливается обязанность органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций предоставлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Кроме этого, с 1 сентября 2026 года законом вводится запрет на распространение социальной рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также устанавливается, что рекламодателями социальной рекламы не могут выступать физические и юридические лица, включенные в реестр иноагентов.