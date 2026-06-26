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Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Лукашенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, - сказал он. - Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью".

Кроме того, президенты обсуждают и другие актуальные вопросы.

Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков Союзное государство Валдай Белоруссия
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