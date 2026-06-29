Белоруссия ответит "с применением всего потенциала" на агрессивное пресечение ее границы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минск ответит "с применением всего своего потенциала" в случае пересечения Украиной границы республики, заявил RT замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.

"Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала", - сказал он и добавил, что украинцы знают об этом.

"Также хочу заметить, что не очень верю в искренность слов украинцев. Возможно, какие-то сказанные ими слова и временные назначения были направлены на повышение популярности Зеленского, рейтинг которого падает и среди украинского населения, и в армии", - добавил Секрета.