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Путин поручил обеспечить участие госцирков в программе "Пушкинская карта"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Это одно из поручений, сформулированных после заседания Совета по культуре, они опубликованы на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 сентября 2026 года.

С просьбой о включении цирков в программу в рамках совета обращался гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). На кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита.

Пушкинская карта Владимир Путин Большой московский цирк Эдгард Запашный
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