Номинал "Пушкинской карты" предложили увеличить до 7 тыс. руб.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило проект постановления правительства, которым предлагается с 1 сентября увеличить номинал "Пушкинской карты" с 5 тыс. до 7 тыс. рублей, а также распространить действие программы на государственные цирки.

Соответствующий проект о внесении изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных актов во вторник.

Согласно пояснительной записке к документу, в программу "Пушкинская карта" предлагается включить государственные цирки и увеличить лимит карты программы "Пушкинская карта" "до 7 тыс. рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тыс. рублей".

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы деятельность цирков "направлена на социальную поддержку, просвещение, образование, патриотическое и духовное воспитание детей и подростков".

"Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство уделяло ему больше внимания, и именно вниманием и оценкой государством роли циркового искусства, а также реальным механизмом поддержки отрасли может стать включение государственных цирков в "Пушкинскую карту"", - говорится в документе.

Там отмечается, что включение цирков в программу также позволит осуществить поддержку отрасли.

Решение об увеличении лимита карты связано с тем, что, по данным "Росгосцирка" и ведущих государственных цирков России, билет на цирковые мероприятия в среднем стоит 2 тыс. рублей.

Согласно проекту постановления, в случае принятия изменений, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этого же момента предлагается увеличить и лимит карты.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Поручение было дано по итогам заседания Совета по культуре.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.