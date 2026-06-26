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В России можно будет использовать произведения после необоснованного отказа правообладателя

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Минюстом рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов, которые дадут организациям культуры право использовать произведения выдающихся отечественных авторов в случае необоснованного отказа правообладателей.

"Правительству Российской Федерации совместно с Минюстом России рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов, направленных на предоставление организациям культуры права использования произведений, созданных выдающимися отечественными авторами, в случаях необоснованного отказа правообладателей в предоставлении такого права или иных злоупотреблений", - говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания президентского Совета по культуре.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 декабря 2026 года.

На заседании Совета эту проблему поднял председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, который рассказал о том, что некоторые покинувшие Россию наследники авторов запрещают ставить спектакли на основе литературных произведений своих предков. Он попросил президента дать поручение представить предложения по изменению законодательства, чтобы в России могли ставить спектакли без согласия правообладателей, которые не являются авторами, предусмотрев при этом выплаты авторских вознаграждений.

Путин согласился, что многие наследники действительно преследуют свои интересы, у них есть права, но их не волнует, что их решение может привести к забвению творчества их предков. "Мне кажется, что мы сможем найти эти решения", - подчеркнул президент.

Машков уточнил, что отказ наследника привел к правовой неопределенности при постановки в театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь", хотя театр был готов оплатить все авторские отчисления. Также проблемы возникают с постановкой спектаклей по произведениям Михаила Булгакова.

"Связано это не только с возможным искажением произведений или размером вознаграждений. Отказы поступают с формулировкой: "Не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации". Хотя некоторые наследники, считаю, могут злоупотреблять своими правами", - пояснил Машков.

Владимир Машков Владимир Путин Минюст Михаил Булгаков Олег Табаков Александр Володин
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