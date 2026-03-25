Путин поручил цивилизованно решить проблему отказа наследников передавать авторские права для театров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть проблему отказа наследников авторов известных произведений передавать их авторские права для постановки спектаклей.

"Это важная проблема, согласен. Как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права. И иногда ими злоупотребляют. Согласен с вами - надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном ключе, но точно совершенно принимать меры по защите интересов общества", - сказал Путин на заседании Совета по культуре в среду.

Так он отреагировал на слова председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, который рассказал о том, что некоторые покинувшие Россию наследники авторов запрещают ставить спектакли на основе литературных произведений своих предков. Он попросил президента дать поручение представить предложения по изменению законодательства, чтобы в России могли ставить спектакли без согласия правообладателей, которые не являются авторами, предусмотрев при этом выплаты авторских вознаграждений.

Путин согласился, что многие наследники действительно преследуют свои интересы, у них есть права, но их не волнует, что их решение может привести к забвению творчества их предков. "Мне кажется, что мы сможем найти эти решения", - подчеркнул президент.

Машков уточнил, что отказ наследника привел к правовой неопределенности при постановки в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь", хотя театр был готов выплатить все авторские отчисления. Также проблемы возникают с постановкой спектаклей по произведениям Михаила Булгакова.

"Связано это не только с возможным искажением произведений или размером вознаграждений. Отказы поступают с формулировкой: "Не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации". Хотя некоторые наследники, считаю, могут злоупотреблять своими правами", - пояснил Машков.

Владимир Путин Владимир Машков Александр Володин Михаил Булгаков
