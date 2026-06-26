"Российские космические системы" стали госоператором данных ДЗЗ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Российские космические системы" определен оператором космических съемок со спутников, созданных за счет средств федерального бюджета, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Определить акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" организацией, осуществляющей планирование космических съемок с космических аппаратов, созданных за счет средств федерального бюджета, прием, обработку, хранение, распространение и предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с космических аппаратов, созданных за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

РКС будет осуществлять эксплуатацию, целевое применение и поддержание в готовности государственных космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры дистанционного зондирования Земли, а также предоставлять "Роскосмосу" оперативную диагностическую информацию о состоянии государственных спутников.

В документе отмечается, что холдинг также будет формировать и предоставлять на утверждение в "Роскосмос" проект плана космических съемок на очередной год.

АО "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного и социально-экономического назначения.