В России утвердили новый порядок получения данных дистанционного зондирования Земли

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и правительство утвердили порядок получения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявила госкорпорация.

"График космической съемки формируется ежегодно не позднее 1 декабря. Теперь госорганизации обязаны направлять заявки на покупку снимков в "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

По полученным заявкам "Роскосмос" будет формировать ежегодный график космических съпмок или самостоятельно выкупать данные у частных операторов.

"Роскосмос" также определил критерии, которым должны соответствовать приобретаемые снимки.

"Локализация производства аппарата на территории России - вес критерия 50%; возможность планирования съемки, а также передачи, хранения и обработки данных - вес критерия 45%; использование российских ракет-носителей и стартовых комплексов для вывода на орбиту - вес критерия 5%", - сказано в сообщении.