Новак и Собянин обсудили снабжение Москвы бензином

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак на рабочей встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы нефтепродуктами, сообщает сайт правительства.

"Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка, - сказано в сообщении. - Рассмотрены механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики, позволяющие своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски возникновения локальных дисбалансов".