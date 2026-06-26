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Новак и Собянин обсудили снабжение Москвы бензином

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак на рабочей встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы нефтепродуктами, сообщает сайт правительства.

"Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка, - сказано в сообщении. - Рассмотрены механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики, позволяющие своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски возникновения локальных дисбалансов".

Александр Новак Москва Сергей Собянин
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