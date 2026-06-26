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Продажа топлива по QR-кодам возобновляется в Севастополе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В субботу в Севастополе возобновят продажу топлива по QR-кодам в сети АЗС "ТЭС", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра мы вновь возобновим продажу топлива на АЗС по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Севастополь
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