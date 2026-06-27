Что случилось этой ночью: суббота 27 июня

Обмен ударами между США и Ираном, атака БПЛА ВСУ на Волгоград, гуманитарная операция США в Венесуэле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США нанесли удары по нескольким иранским объектам в районе Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал позиции американских военных в ближневосточном регионе.

- В Волгограде в результате атаки украинского беспилотника повреждено предприятие, 10 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- США развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле после землетрясений, сообщило Южное командование ВС США в Латинской Америке (SOUTHCOM).

- Операторы связи и ФТС будут автоматически передавать данные IMEI в новую базу. Для купленных за границей устройств граждане смогут сделать это добровольно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

- В Севастополе с субботы возобновляется продажа топлива по QR-кодам на АЗС сети "ТЭС", ограничение в 20 литров на одну машину сохраняется.

- Энергетики полностью восстановили электроснабжение во Владивостоке после аварии. Электричество было подано по штатной схеме во все 105 многоквартирных домов, где проживает более 29 тысяч человек. Аварийное отключение произошло утром в субботу.