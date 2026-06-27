Поиск

Что случилось этой ночью: суббота 27 июня

Обмен ударами между США и Ираном, атака БПЛА ВСУ на Волгоград, гуманитарная операция США в Венесуэле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США нанесли удары по нескольким иранским объектам в районе Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал позиции американских военных в ближневосточном регионе.

- В Волгограде в результате атаки украинского беспилотника повреждено предприятие, 10 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- США развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле после землетрясений, сообщило Южное командование ВС США в Латинской Америке (SOUTHCOM).

- Операторы связи и ФТС будут автоматически передавать данные IMEI в новую базу. Для купленных за границей устройств граждане смогут сделать это добровольно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

- В Севастополе с субботы возобновляется продажа топлива по QR-кодам на АЗС сети "ТЭС", ограничение в 20 литров на одну машину сохраняется.

- Энергетики полностью восстановили электроснабжение во Владивостоке после аварии. Электричество было подано по штатной схеме во все 105 многоквартирных домов, где проживает более 29 тысяч человек. Аварийное отключение произошло утром в субботу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота 27 июня

Вэнс посоветовал Ирану решать разногласия с США путем дипломатии

 Вэнс посоветовал Ирану решать разногласия с США путем дипломатии

Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

 США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

Рубио объявил о достижении рамочного соглашения между Израилем и Ливаном

В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек

 В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек

Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

 Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

Трамп назвал удар дронами по судну в Ормузском проливе нарушением Ираном перемирия

Brent подешевела до $71,64 за баррель

Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

 Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10128 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2845 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов