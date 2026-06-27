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ВС РФ заявили о взятии под контроль 141 здания в Константиновке и Красном Лимане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток взяли под контроль 48 зданий в Красном Лимане и 93 здания в Константиновке в ДНР, заявили в пресс-центрах группировок "Запад" и "Южная" в субботу.

"В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, продвигаясь в западном, направлении овладели четырьмя опорными пунктами противника и захватили 48 зданий", - заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за сутки в городе потери украинской армии составили: до 30 военнослужащих, гаубица М-777, пять роботизированных комплексов, девять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

"В Константиновке штурмовые подразделения "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. За сутки освобождено 93 здания", - заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он заявил, что подразделениями группировки продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части населенного пункта.

"Уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 21 автомобиль и 32 наземных робототехнических комплексов", - сказал Астафьев.

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