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Володин предложил передать МВД контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче Министерству внутренних дел полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работу.

"Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

Он отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда, включая утверждение перечней профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу им разрешений на работу. Перечень включает 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 - среднего медицинского персонала.

По мнению Володина, "здесь необходимы прозрачность и понимание, что в нашей стране, особенно в таких отраслях, как здравоохранение, должны работать высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка".

Председатель Госдумы привел данные Генеральной прокуратуры, согласно которым в 2025 году в 27 регионах пресечены нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом; в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации.

"Считаем правильным вмешаться в эту ситуацию. В ближайшее время рассмотрим вопрос на Совете Государственной Думы", - написал также Володин.

Госдума Вячеслав Володин Минтруд
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