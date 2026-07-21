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Мигранты из Узбекистана помогут Белоруссии ускорить экспорт продовольствия

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия договорилась с Узбекистаном о привлечении рабочей силы для скорейшего решения вопросов поставки сельхозпродукции, заявил на селекторном совещании президент Александр Лукашенко.

Президент еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана, сообщила его пресс-служба. Лукашенко сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока".

"У них не хватает земли, у них нет воды (недостаточно водных ресурсов - ИФ). У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо и молоко", - сказал Лукашенко.

По его словам, стороны договорились о приезде в республику работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции. Для наращивания сельхозпроизводства под увеличение поставок, в том числе, необходим дополнительный объем рабочей силы, но в Белоруссии кадровый дефицит. Поэтому выработаны порядок и система привлечения зарубежных работников.

Лукашенко обратил внимание, что если кто-то намерен ехать в Белоруссию за "большущими деньгами" в эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть, например, вариант трудоустройства в России. "Они там могут устроиться на нефтепромыслы, еще на какие-то направления, работать и получать большущую зарплату", - отметил президент.

Для тех, кто приедет на работу в Белоруссию он пообещал предоставить весь перечень социальных услуг и гарантий. "Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к руководителям белорусских регионов, президент подчеркнул, что на местах должны самостоятельно решать, нужно ли привлекать зарубежных работников. Главное - в полной мере реализовать поставленные задачи. "Если вам людей со стороны не надо - не берите. Я вас не заставляю их брать", - подытожил Лукашенко.

Узбекистан Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев Белоруссия
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