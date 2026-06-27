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Власти Белгородской области сообщили о 76 атаках ВСУ за сутки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 76 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

Ударам подверглись 13 округов, написал глава региона в своем канале в Мах в субботу

По его данным, ВСУ трижды совершили артиллерийские обстрелы и один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 92 украинских беспилотника.

В результате атак один человек погиб и четыре, включая ребенка, получили ранения, сообщил Шуваев.

Белгородская область Александр Шуваев
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