Власти Белгородской области сообщили о 76 атаках ВСУ за сутки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 76 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

Ударам подверглись 13 округов, написал глава региона в своем канале в Мах в субботу

По его данным, ВСУ трижды совершили артиллерийские обстрелы и один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 92 украинских беспилотника.

В результате атак один человек погиб и четыре, включая ребенка, получили ранения, сообщил Шуваев.