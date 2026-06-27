Мужчина погиб при ударе дронов по предприятию в Белгородской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке украинских дронов по производственному предприятию в селе Ржевка Шебекинского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. (...) От детонации на территории загорелись здание и материалы", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино дрон ударил по предприятию, вследствие чего загорелось здание цеха. Возгорание потушено.

В селе Бессоновка Белгородского округа от атаки FPV-дрона разбиты окна и посечён фасад здания предприятия.

В нескольких населенных пунктах при атаках беспилотников повреждены частные домовладения, проинформировал оперштаб.