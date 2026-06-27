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Суд арестовал экс-директора кемеровского рехаба, где умер пациент

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору частной наркологической клиники "Свобода", где умер пациент, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в субботу.

По данным пресс-центра, мужчина руководил клиникой в период с августа 2024 года по февраль 2026 года.

"(Фигурант - ИФ) совместно с иными лицами при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Он был заключен под стражу до 26 августа 2026 года.

Как сообщалось, 25 марта суд арестовал директора клиники. Ему вменяют статью 238 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).

27 марта суд также отправил под домашний арест бывшего главврача клиники. Он обвиняется по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

По данным следствия, клиника оказывала услуги без необходимых лицензий. В августе 2025 года при оказании медицинской помощи и введении психотропных веществ скончался 37-летний мужчина. В декабре еще один пациент был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.

Кемеровская область Кемерово
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