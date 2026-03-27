Экс-главврач кемеровского рехаба, где погиб пациент, отправлен под домашний арест

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово до 18 мая отправил под домашний арест бывшему главврачу частной наркологической клиники "Свобода" , сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в пятницу.

Мужчине было предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Как сообщалось, 25 марта суд арестовал директора клиники. Ему вменяют статью 238 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).

По данным следствия, клиника оказывала услуги без необходимых лицензий. В августе 2025 года при оказании медицинской помощи и введении психотропных веществ скончался 37-летний мужчина. В декабре еще один пациент был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.

Кроме того, следствие считает, что директор клиники в период с февраля по март 2026 года заключил 11 договоров с гражданами на оказание медицинских услуг с применением психотропных веществ, включая договор в отношении несовершеннолетнего.

