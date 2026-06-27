Минобороны РФ заявило о контроле над Новоскелеватовым в Днепропетровской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль в Днепропетровской области село Новоскелеватое, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

В ходе боев военнослужащие из состава группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике частей и подразделений противника в районах населённых пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное Запорожской области. Противник потерял свыше 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотень и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Приколотное, Казачья Лопань и Сосновый Бор, информирует Минобороны.

По его данным, на этом участке противник потерял за сутки свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину "Новатор", 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка, Новосергеевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пискуновка и Васютинское Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны.

В этих боях противник потерял более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад противника в районах населённых пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярское, Светлое, Грузское, Анновка и Белицкое (ДНР).

Тут потери украинских вооружённых формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, сообщает ведомство.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы противника, говорится в сводке.