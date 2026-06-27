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Военные РФ за сутки взяли под контроль 70 зданий в Константиновке, в Красном Лимане - 57

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки взяли под контроль 70 здания в Константиновке и 57 - в Красном Лимане (ДНР), заявили в субботу в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий", - сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в городе составили до 90 человек.

В ведомстве сообщили, что в Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении: "Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий".

"Для изоляции района боевых действий на западной окраине населенного пункта Красный Лиман экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха "Голубые озера". В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны.

По его данным, украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Красный Лиман Константиновка
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