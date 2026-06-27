Минобороны сообщило об ударах по складам горючего и объектам инфраструктуры Украины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, местам подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах.