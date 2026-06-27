Поиск

Минобороны сообщило об ударах по складам горючего и объектам инфраструктуры Украины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, местам подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 148 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

На Ставрополье возбуждено уголовное дело после подтопления домов

Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников

Авария оставила без электричества более 29 тыс. жителей Владивостока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2847 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10134 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов