Поиск

Военные РФ заявили, что взятие Новоскелеватого создает условия для продвижения дальше в Днепропетровской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватое создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - сказано в сообщении ведомства.

В РоссииМинобороны РФ заявило о контроле над Новоскелеватовым в Днепропетровской областиЧитать подробнее

Ранее в субботу Минобороны России информировало о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелеватое.

По данным ведомства, при взятии Новоскелеватого штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" вытеснили украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.

"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода противника, пять боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, шесть наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексакоптеров типа "Баба-Яга", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Новоскелеватое Днепропетровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

На Ставрополье возбуждено уголовное дело после подтопления домов

Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников

Авария оставила без электричества более 29 тыс. жителей Владивостока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2847 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10134 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов