Военные РФ заявили, что взятие Новоскелеватого создает условия для продвижения дальше в Днепропетровской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватое создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в субботу Минобороны России информировало о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелеватое.

По данным ведомства, при взятии Новоскелеватого штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" вытеснили украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.

"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода противника, пять боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, шесть наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексакоптеров типа "Баба-Яга", - сказано в сообщении.