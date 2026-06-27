БПЛА упал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Беспилотник упал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор обрасти Юрий Слюсарь в субботу.
"Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты". По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Детонации и пожара не зафиксировано, уточнил глава региона.
Военно-исторический музей "Самбекские высоты" под Таганрогом - самый большой в Ростовской области памятный комплекс недалеко от села Самбек в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны.