БПЛА упал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Беспилотник упал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор обрасти Юрий Слюсарь в субботу.

"Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты". По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Детонации и пожара не зафиксировано, уточнил глава региона.