Поиск

От атаки БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты" пострадали 11 человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали одиннадцать человек, сообщил губернатор обрасти Юрий Слюсарь в субботу.

"11 пострадавших были доставлены в больницу, из них девять - госпитализированы, двое - от госпитализации отказались", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Медики оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава региона. На месте происшествия работают экстренные службы.

Слюсарь сообщил, что удар БПЛА пришелся по основному зданию военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, где расположен информационно-выставочный центр.

"По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала", - написал глава региона.

Губернатор назвал атаку на "Самбекские высоты" актом особого цинизма со стороны ВСУ.

Народный музей, созданный на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, - это особо значимое место для каждого жителя Ростовской области, подчеркнул глава региона.

Военно-исторический музей "Самбекские высоты" недалеко от села Самбек под Таганрогом - самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны.

Ростовская область Юрий Слюсарь Самбекские высоты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при атаке на "Самбекские высоты" увеличилось до 12 человек

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке на Волгоградскую область

На Ставрополье возбуждено уголовное дело после подтопления домов

Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

 До 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До девяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Волгограде при атаке БПЛА ранены 10 человек, повреждено предприятие

Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

 Аэропорты Волгограда, Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбито семь беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2848 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов