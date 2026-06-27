От атаки БПЛА на музейный комплекс "Самбекские высоты" пострадали 11 человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области пострадали одиннадцать человек, сообщил губернатор обрасти Юрий Слюсарь в субботу.

"11 пострадавших были доставлены в больницу, из них девять - госпитализированы, двое - от госпитализации отказались", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Медики оказывают всю необходимую помощь, уточнил глава региона. На месте происшествия работают экстренные службы.

Слюсарь сообщил, что удар БПЛА пришелся по основному зданию военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, где расположен информационно-выставочный центр.

"По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала", - написал глава региона.

Губернатор назвал атаку на "Самбекские высоты" актом особого цинизма со стороны ВСУ.

Народный музей, созданный на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, - это особо значимое место для каждого жителя Ростовской области, подчеркнул глава региона.