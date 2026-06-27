Уголовное дело возбудили после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело в связи с вынужденной посадкой вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, сообщает пресс-служба управления в субботу.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

"Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб от случившегося составил более 1 млн рублей.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку.

Вертолет выполнял лесоавиационные работы. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров. Никто из них не пострадал.