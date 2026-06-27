Военные РФ сообщили об уничтожении двух МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России уничтожили боевые самолеты и наземную технику обеспечения украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает министерство обороны РФ.

В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА - 5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Минобороны уточняет, что подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29 была выявлена "в ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск в Николаевской области".

"Один из боевых самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика", - говорится в сообщении.