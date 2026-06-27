Сальмонеллез выявлен у 12 человек после употребления еды навынос из кафе в Астрахани

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту массового отравления в Астрахани, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

По данным ведомства, зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную в кафе с обслуживанием на вынос.

"За медицинской помощью обратились не менее 12 человек, все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, где получают необходимое лечение. По результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез", - говорится в сообщении.

Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи устанавливают точный круг пострадавших и выясняют обстоятельства инцидента.