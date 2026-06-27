Число отравившихся в Астрахани выросло до 14, один человек погиб

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до четырнадцати, одна из госпитализированных женщин скончалась, сообщили в региональном управлении СКР по региону в субботу.

"По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По имеющейся информации, одна из пострадавших женщин скончалась", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астрахани после употребления еды навынос из кафе за медицинской помощью обратились не менее 12 человек, у госпитализированных был выявлен сальмонеллез.

По факту массового отравления следователи СК организовали процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ, прокуратура взяла ее ход и результаты на контроль.

В настоящее время следователи отдела по Ленинскому району Астрахани продолжают проверочные мероприятия. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.