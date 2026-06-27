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Четыре человека ранены в результате атаки дрона на рынок Сватово в ЛНР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотника по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово Луганской Народной Республики, четыре человека ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Украинский БПЛА атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранены четыре человека: двое мужчин и две женщины", - сообщил Пасечник в своем канале в Max.

По его данным, трое пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще одна, 35-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Сватово ЛНР
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