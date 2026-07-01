В ЛНР в результате последних атак БПЛА ранены шесть человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Луганской Народной Республике атакам БПЛА подверглись Меловской муниципальный округ, Северодонецк и Первомайск, ранены шесть человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Меловском округе ранним утром был атакован жилой сектор, легко ранены два человека, уточнил он. Повреждения получили около десятка домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе - Великоцке.

В Северодонецке был атакован легковой автомобиль, ранены водитель и пассажир.

В Первомайске вечером 30 июня и ночью БПЛА атаковали грузовик и две легковых машины, ранены два водителя.