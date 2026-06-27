Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Топливо в воскресенье будут продавать по QR-кодам в Севастополе, также ДТ можно будет заправить в канистру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. (...) Заправить в канистру ДТ можно будет завтра, но только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

По словам губернатора, заправка ДТ в канистры будет осуществляться для того, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.