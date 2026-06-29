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В Севастополе топливо 30 июня будут продавать по QR-кодам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе топливо 30 июня будут продавать по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал он.

Заправка в канистры любого вида топлива запрещена.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.

Крым Михаил Развожаев Севастополь
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