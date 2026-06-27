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Два человека погибли, несколько ранены в ДНР в результате атак дронов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще семеро пострадали в субботу в результате атак украинских беспилотников по территории Донецкой Народной Республики, среди пострадавших ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Как говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой, в результате этих атак также были "повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых домостроения, два легковых автомобиля в Горловке, Енакиево, Ясиноватском муниципальном округе".

ДНР Денис Пушилин
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