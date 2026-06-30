В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС и еще трое пострадали

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Донецке в результате атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС и еще трое ранены, сообщило управление министерства по ДНР.

После одного удара БПЛА начался пожар. Пока его тушили, "дроны повторно нанесли несколько ударов", сообщили в управлении.

"В результате - четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы, - отмечается в сообщении. - Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью".