Первый этап предвыборного съезда "Единой России" состоится в Москве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" в воскресенье проведет первый этап съезда, предваряющего выборную кампанию 2026 года.

Ранее секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев пояснил, что "это будет первый, но очень важный этап, потому что на нем будут окончательно утверждены списки кандидатов в Госдуму, в частности, кто будет выдвигаться по округам, кто - в списочной части".

Выдвижению кандидатов предшествовало партийное предварительное голосование. В частности, по итогам голосования почти 480 ветеранов СВО получили право представлять "Единую Россию" на выборах всех уровней, заявил ранее зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Якушев отметил, что на съезде могут быть приняты дополнительные решения о выдвижении тех или иных кандидатов. "Могут, конечно. У съезда есть такие полномочия. Если мы увидим в рамках кампании, что для нас это электорально выгодно, то съезд такие решения вполне может принять ", - сказал секретарь Генсовета партии.

На съезде в воскресенье будет принят новый документ - долгосрочная программа действий, сообщил Якушев. По его словам, в действующей редакции, которая датируется еще 2001 годом, есть положения, которые давно уже требуют изменений, например, в части взаимоотношений с Евросоюзом.

"Документ уже просто себя изжил. Сейчас идет работа над новым. Это документ, не ограниченный каким-то горизонтом планирования. Он будет отражать наши взгляды на жизнь, наши представления о том, как должна выглядеть в будущем Россия", - сказал секретарь Генерального Совета.

Он отметил, что будет и второй документ, который планируется принимать на второй части съезда, уже в августе. "Вот это уже будет тот документ, который регламентирован сегодня законом, в соответствии с которым мы, идя на выборы, должны нашим избирателям представить программу. Вот в этой программе уже будет представлено, сколько мы планируем на развитие того или иного направления потратить денег, сколько мы в течение пяти лет собираемся построить дорог в километрах, сколько купить школьных автобусов, построить ФАПов, поликлиник, ну и так далее, и так далее. То есть это уже не идеологический, а практический документ, будем так его называть", - пояснил Якушев.

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который состоится в Москве 28 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать", - сказал он, отвечая на вопрос "Ведомостей" о планах главы государства.

У него уточнили, может ли президент возглавить общефедеральную часть списка "Единой России". "Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков.