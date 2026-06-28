В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков беспилотника, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.